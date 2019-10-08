Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

TFF’den yapılan açıklamaya göre 46 yaşındaki eski milli kaleci, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu.

Daha önce Milli Takımlar Genel Koordinatörlüğü görevini de yapan Rüştü Reçber, Türk futbol tarihinde 120 kez ile ay-yıldızlı formayı en çok giyen isim olmuştu. Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım’ın kalesini korumuştu.

Rüştü Reçber, A Milli Takım’ın 2002’de Dünya Kupası’nda, 2003’te ise Konfederasyonlar Kupası’nda üçüncü olan, 2008’de de Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.

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