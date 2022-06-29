NBA 'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Los Angeles Lakers'ta Russell Westbrook'un geleceği merak ediliyordu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre yıldız basketbolcu 2022-2023 sezonu için 47.1 milyon Dolar'lık oyuncu opsiyonunu kullanarak takımda kalmayı planlıyor.

Son gün Çarşamba

206 milyon Dolar değerindeki beş yıllık sözleşmesinin son sezonuna giren Westbrook'un opsiyonunu kullanması için son gün ise Çarşamba. Oyuncunun menajerinin evrakları kısa süre içerisinde sunması bekleniyor.

Dokuz kez All-Star seçilen ve 2017'de NBA'in En Değerli Oyuncusu olmayı başaran Westbrook, geçtiğimiz sezon 18.5 sayı, 7.4 ribaund ve 7.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.



