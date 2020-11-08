15 Kasım'da Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek Rusya Milli Takımı'nda Artem Dzyuba krizi yaşanıyor. Zenit'in kaptanı ve Rus Milli Takımı'nın en önemli gol silahı Dzyuba, internete düşen bir mastürbasyon videosunun ifşa edilmesiyle bir skandalın ortasında kalırken kendisini toparlaması adına Rusya'nın kadrosundan çıkarıldı.

Dzyuba'nın internete düşen uygunsuz görüntülerinin bir otel odasında kendi kendine yaptığı bir çekim olduğu ve sonrasında ifşa edilerek sosyal medyaya yayıldığı belirtilmekte. Odada tek olduğu aktarılan Dzyuba, görüntüleri kaydederken arkadan ise televizyonda Match TV sunucusu Maria Orzul'un sesi gelmekte. Eurosport görüntülerin Aralık 2019'da seçilmiş olabileceğini aktarıyor.

(Görüntü sosyal medyadan alınmıştır)

Kendi çektiği görüntülerin internete yayılmış olması nedeniyle Dzyuba'nın telefonunun hacklenmiş ve şantaja uğraşmış olabileceği iddia edilmekte.

Videoda arka planda televizyon programı açık olan Maria Orzul ise geçmişte Dzyuba ile adının anılması sonucunda hayatının en zor dönemlerini geçirdiğini aktarmıştı. Mart 2015'te Dzyuba ile aynı arabada görüntülenen Orzul, Life.ru sitesinde 'Dzyuba eşini aldattı' haberlerinin çıkması ile hayatının en zor dönemini geçirdiğini ifade etmişti. Orzul, yaptığı açıklamada bunun tamamen magazin basınının bir karalaması olduğunu belirtmişti.

Dzyuba, Milli Takımımız ile karşılaşacak Rusya'nın kadrosundan çıkarılırken teknik direktör Stanislav Cherchesov'un da Dzyuba'nın kendisini toparlaması, milli takım kampında bu konunun konuşulmaması adına oyuncuyu kadrodan çıkardığı ve oyuncuyu arayarak konuştuğu belirtilmekte.