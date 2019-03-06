7DAYS EuroCup'ın çeyrek final etabında Rus ekipleri UNICS Kazan ile Lokomotiv Kuban karşı karşıya geldi.

Ev sahibi UNICS Kazan, sahasında konuk ettiği Kuban'ı 86-66 mağlup etti.

Daha önce ligimizde Galatasaray ve Anadolu Efes formaları giyen Errick McCollum, UNICS Kazan adına ürettiği 32 sayıyla maçın en skoreri olurken eski TOFAŞ oyuncusu Pierria Henry de 18 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ile galibiyete büyük katkı sağladı.

Kuban'da Dmitry Kulagin 17 sayıyla takımının en skoreri olurken JaJuan Johnson da 16 sayıyla maçı tamamladı.

İki galibiyet almayı başaranın yarı finallere yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü Lokomotiv Kuban'ın sahasında oynanacak.



