7DAYS EuroCup'ın çeyrek finaller etabı ikinci maçlarında Rus ekipleri Lokomotiv Kuban ile UNICS Kazan bu kez Kuban'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geldiler.

3 maçlık serinin 2'sini kazananın yarı finallere yükseleceği eşleşmenin ilk maçını ev sahibi konumundaki UNICS Kazan 86-66'lık skorla kazanmayı başarmıştı.

Serinin ikinci maçında ise ev sahibi konumunda olan Lokomotiv Kuban, konuk ettiği rakibini 68-59'luk skorla mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.

Lokomotiv Kuban'da Dmitry Kulagin 26 sayıyla maçın yıldızı olurken Mateusz Ponitka 11, Trevor Lacey 10 sayıyla maçı tamamladı.

UNICS Kazan'da Errick McCollum 19 sayıyla takımının en skoreri olurken başka hiçbir oyuncu çift haneli skorlara ulaşamadı. Raymar Morgan, Pierria Henry ve Evgeny Kolesnikov 6'şar sayıyla oynadılar.

Yarı finale yükselen ekibi belirleyecek üçüncü maç ise 13 Mart Çarşamba günü Kazan'ın ev sahipliğinde oynanacak.