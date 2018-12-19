Rus basınında gündem Fenerbahçe

THY Euroleague’in 13. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Rus temsilcisi CSKA Moskova’yı geri dönüşle yenmesi Rus basınında geniş yer aldı. Rusya’nın en büyük haber ajanslarından olan TASS, maçın ardından CSKA Moskova’nın Fenerbahçe’ye yenildiğinden bahsederek, sarı-lacivertlilerin geri dönüşünden söz etti.

Fenerbahçe’ye büyük övgü

Rusya’da en çok takip edilen basın kuruluşlarından olan SovSport ise, 'CSKA son 2 dakikada oynamayı unuttu' başlığını atarak Fenerbahçe’nin müthiş bir zafer elde ettiğini, CSKA’nın ise maç sonuna kadar direnç gösteremediğini yazdı. Rus spor gazetesi Championat ise Moskova ekibinin sarı-lacivertlilere karşı skor üstünlüğünü koruyamadığını ve CSKA Moskova'nın liderlik için büyük bir avantaj kaybettiğini yazdı. Championat Gazetesi başka bir haberinin başlığında ise 'Fenerbahçe kazanmayı kafasına koydu' ifadelerini kullanarak haberin detayında Fenerbahçe hakkında övgü dolu cümleler kullandı.

İHA