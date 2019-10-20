RunAydın Kuşadası koşuldu

AYDIN, (DHA)

AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun desteğiyle bu yıl Kuşadası'nda ikinci kez düzenlenen RunAydın koşusu, renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular Kuşadası’nın muhteşem manzarası karşısında gerçekleşen yarıştan büyük keyif aldıklarını söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm sporcuları tebrik ettiğini söyleyip, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kuşadası sahil şeridinde yapılan koşuya 500'e yakın sporcu katılırken, 10 kilometre erkeklerde Bedri Şimşek birinci, Ferdi Ocak ikinci, Ahmet Bayram üçüncü, kadınlarda ise Rahime Tekin birinci, Tülin Okyay ikinci, Şükran Bayar üçüncü oldu. 5 bin metre erkeklerde sıralama Ali Şimşek, Selman Deniz, Ayhan Çalışkan, kadınlarda Büşra Öztürk, Gülbahar Çetin, Pelin Pelis şeklinde oldu. Yarışmada dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

Meme kanserine dikkat çekildi

Tüm sporcular, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin meme kanseriyle ilgili farkındalık çalışmasına katkı sunarak meme kanserine dikkat çekmek için pembe kokart taktı. Yarışlara katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de kokarttan takarak farkındalık çalışmasına destek verdi. Ayrıca sporculara ve vatandaşlara meme kanseriyle ilgili de bilgilendirmede bulunuldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, amaçlarının Kuşadası’na 12 ay boyunca turist çekmeyi hedeflediklerini söyledi.