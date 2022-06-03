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Runatik etkinlikleri devam ediyor! Bu etkinlik bir başka!

Runatik etkinlikleri ve işbirlikleri bomba gibi gelmeye devam ediyor!

03 Haziran 2022, Cuma 12:08 Son Güncelleme:
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Runatik etkinlikleri devam ediyor! Bu etkinlik bir başka!

Noyan Dülek ile Kardiyo Egzersiz... Müziğin ve eğlencenin iç içe olduğu dinamik bir antrenman seni bekliyor! Johnson Fitness Türkiye ve Matrix Fitness Türkiye muhteşem bir etkinlikle Türkiye pazarına giriyor.

Bu etkinlik bir başka! Birbirinden eğlenceli challenge saatleri seni bekliyor. Spor, eğlence ve keşif dolu bir etkinlik için buluşuyoruz.

📍Kemer Country Bol Pazar / Göktürk, İstanbul

⏱10:00 - 14:00

Ücretsiz Kayıt Olmak İçin; https://www.alivex.com/tr/matrix-cardio-mix-kemer-country-bol-pazar

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