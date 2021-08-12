Rumkale Su Sporları Festivali 26 Eylül’de yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından su sporları festivalinde, dragon bot yarışmasında derece alan birinci takıma 20 bin, ikinci takıma 17 bin 500 üçüncü takıma ise 15 bin lira para ödülü verilecek.

Dragon bot yarışları için 17 kişilik takım oluşturulma şartı aranacak. Tüm ekipman ve eğitim Büyükşehir Belediyesince karşılanacak. Başvurusu onay alan her takım için 15 gün içerisinde 5 antrenman hakkı tanınacak. Antrenmanlar 5 Eylül ile 20 Eylül arasında organize edilecek.

Su topu, açık yüzme, dalış, su kayağı, jet ski, wakeboard ve flyboard yarışlarının da yapılacağı festivale yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. (AA)