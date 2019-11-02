G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası, taekwondo branşının Avrupa Oyunları’nda yer almaması dolayısıyla Avrupalı taekwondocuların diğer kıta sporcuları karşısında olimpik puan dezavantajı yaşamamaları için Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından faaliyet programına eklenmişti. İtalya’nın Bari şehrinde düzenlenen şampiyonada 213 sporcu mücadele ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren şampiyonada Türkiye’yi 5’er kadın ve erkek olmak üzere 10 sporcu temsil ediyor. Üç gün sürecek şampiyonanın ilk gününde kadınlar 49 ve 53 ile erkekler 58 ve 63 kiloda müsabakalar yapıldı.

Türkiye adına 4 sporcu tatamiye çıkarken, ay-yıldızlı taekwondcular ilk günü 1 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Rukiye Yıldırım, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Macaristan’dan Krystina Sauluk’u çeyrek finalde İspanya’dan Tania Garcia Romero’yu, yarı finalde Kıbrıs Rum Kesimi’den Kyriaki Kouttouki’yi ve finalde Almanya adına mücadele eden Ela Aydın’ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Zeliha Ağrıs ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İsveç’ten Rim Bayaa’yı çeyrek finalde Almanya’da Madeline Folgmann’ı, yarı finalde ise Fransa’dan Yasmina Aziez’i mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Rusya’dan Tatiana Kudashova’ya mağlup olan Zeliha Ağrıs gümüş madalya kazandı.

İlk gün erkekler 58 kiloda mücadele eden Deniz Dağdelen ile 63 kiloda Ferhat Can Kavurat çeyrek finalde mağlup oldu. Şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ile 80 kiloda Yunus Sarı madalya mücadelesi verecek.