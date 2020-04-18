Rukh Brest - FC Minsk (CANLI İZLE)

Coronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin askıya alınmadığı tek ülke olan Belarus'ta heyecan son sürat devam ediyor. Belarus Premier Ligi'nin 5. haftasında Rukh Brest, FC Minsk'i konuk ediyor. Ev sahibi Rukh Brest, 4 puanla 14. sırada bulunuyor. Minsk ise 6 puanla 11. sıra yer alıyor.

Coronavirüs nedeniyle Avrupa’da futbol maçları askıya alınırken sadece Belarus’ta devam ediyor. Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermiyor. Ancak bazı tedbirler de alınıyor. Belarus’ta futbol severlerin işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus’un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak.

Amaç şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak.