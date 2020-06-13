Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Kayserispor galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe, bir yandan da yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. Kalan 8 haftada takımı Tahir Karapınar'a emanet eden Sarı Lacivertli ekibin, yeni sezonda takımı Rui Vitoria'ya emanet etmek istediği iddia edildi. Goal Arabia, Fenerbahçe'nin Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Rui Vitoria'ya yıllık 2.5 milyon Euro'luk kontrat önerdiğini okurlarına duyurdu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe taraftarı Rui Vitoria'nın kariyerini google üzerinden araştırmaya başladı.

16 Nisan 1970 yılında Portekiz'de dünyaya gelen Rui Vitoria'nın futbol geçmişi yıllar öncesine dayanıyor. Futbol hayatın boyunca Alverca, Fanhoes, Vilafranquense, Seixal, Alcochentense ve Casa Pia'da forma giyen Vitoria, 33 yaşında futbol hayatına nokta koydu ve teknik adamlık kariyerine başladı.

Portekizli futbol adamı, futbolculuk kariyerinde yakalayamadığı başarılara teknik adamlık kariyerinde ulaştı.

Sırasıyla Vilafranquense, Benfica U19, Fatima, Paços Ferreira, Guimaraes'de görev alan Vitoria, 2015'te aranan teknik adam olacağı Benfica'nın başına geçti.

Benfica'da 183 maça çıkan ve 2.20 puan ortalaması yakalayan Vitoria, 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası kazandı ve Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a imza attı.

58 maçta 2.22 puan ortalaması yakalayan ve 1 Suudi Arabistan Ligi, 1 de Suudi Arabistan Kupası zaferi yaşayan Vitoria, sezon sonu boşa çıkacak.