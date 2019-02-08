Rui Vitoria gitti Benfica coştu!

Rui Vitoria ile yolları ayıran Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi Benfica, takmıın başına geçiçe olarak antrenör Bruno Lage'yi getirmişti. Bu değişiklik, Benfica’da müthiş bir çıkış etkisi yarattı.

08 Şubat 2019, Cuma 06:19
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Rui Vitoria gitti Benfica coştu!

Kötü gidişat nedeniyle teknik direktör Rui Vitoria ile yolları ayıran Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi Benfica, takımı altyapıdan gelen geçici antrenör Bruno Lage’ye emanet etmişti. Bu değişiklik, Benfica’da müthiş bir çıkış etkisi yarattı. Son olarak Portekiz Kupası yarı final ilk maçında önceki gece Sporting Lizbon’u 2-1 yenen Benfica, son 8 resmi maçında 7 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşamış oldu.

Galatasaray ile Benfica arasındaki ilk karşılaşma, 14 Şubat Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.

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