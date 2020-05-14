Corona virüs nedeniyle ertelenen Almanya Bundeliga karşılaşmaları cumartesi günü başlıyor. Yaklaşık 2 ay sonra geri dönen Bundesliga'da 26. haftada Ruhr derbisi oynanacak. Borussia Dortmund, Schalke 04'ü konuk edeceği 90 dakika nefesleri kesecek. Almanya'daki en ünlü derbilerden biri Ruhr bölgesinde gerçekleşen derbi öncesi futbolseverler, google aramalarına başladı: Ruhr derbisi ne demek? Ruhr derbisi hangi takımlar arasında oynanır? İşte detaylar...

Ruhr derbisi ne demek?

Almanya'daki en ünlü derbilerden biri Ruhr bölgesinde gerçekleşmektedir. Nehir derbisi, genel olarak Almanya'nın Ruhr bölgesinin Kuzey Ren-Vestfalya coğrafyasında yer alan takımlar arası maçlar için kullanılan bir ifadedir. Ancak bu ifade aslında BVB Dortmund ve FC Schalke 04 futbol takımları arasında oynanan maçlar için kullanılmakta bölgenin diğer takımları arasında yapılan maçlar için ise "küçük nehir derbisi" ifadesi tercih edilmektedir.

Ruhr derbisi hangi takımlar arasında oynanır?

Ruhr Havzası'nda bulunan Dortmund ve Gelsenkirchen şehirlerinin en büyük takımları Borussia Dortmund ve Schalke 04 arasındaki Ruhr derbisi ya da "Revierderby" olarak bilinen mücadele 1925 yılına dayanıyor.

Almanya'nın kömür madenlerinin bulunduğu bir bölge olan Ruhr Havzası'nın her iki takımı da işçilerin, emekçilerin takımı olma özelliğine sahip.

Bu duruma karşın her iki takımda birbirlerini en önemli rakip olarak görüyorlar.