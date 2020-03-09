Ruhr derbisi de seyircisiz oynanabilir!

Bundesliga'da bu hafta Ruhr derbisinde B. Dortmund ile Schalke 04 karşılaşacak. Bu önemli mücadele, koronavirüs tehditi nedeniyle seyircisiz oynanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Almanya Sağlık Bakanlığı tarafında 1000'den fazla kişinin katılacağı etkinliklerin iptali tavsiyesi üzerine böyle bir karar çıkabilir.

14 Mart 2020 saat 17:30'da başlayacak maç öncesi B. Dortmund takımının Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı PSG maçı da seyircisiz oynanacak.



