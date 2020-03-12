Koronavirüs Juventus'u da vurdu. Torino ekibi 25 yaşındaki savuma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronovirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.

Rugani paylaşım yaptı...

Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan Rugani "Haberleri okudunuz, evet koronavirüs kaptım. Benim için endişelenen herkese iyi olduğumu söylemek isterim. Virüs kimseyi ayırmadan bulaşıyor. Tüm herkesi sevdiklerimiz, çevremizdekiler ve kendimiz için kurallara uymaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Inter maçında kadroda yer alan Rugani maç sonunda çekilen galibiyet fotoğrafında Merih Demiral'ın hemen arkasında poz vermişti.