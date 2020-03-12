Rugani'den son dakika açıklaması! "Koronavirüse yakalandım"

Juventus futbolcusu Daniele Rugani'nin koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Kısa bir açıklama yapan Rugani "Evet koronavirüs kaptım. Benim için endişelenen herkese iyi olduğumu söylemek isterim" dedi.

12 Mart 2020, Perşembe 10:13 Son Güncelleme:
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Rugani'den son dakika açıklaması! 'Koronavirüse yakalandım'

Koronavirüs Juventus'u da vurdu. Torino ekibi 25 yaşındaki savuma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronovirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.

Rugani paylaşım yaptı...

Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan Rugani "Haberleri okudunuz, evet koronavirüs kaptım. Benim için endişelenen herkese iyi olduğumu söylemek isterim. Virüs kimseyi ayırmadan bulaşıyor. Tüm herkesi sevdiklerimiz, çevremizdekiler ve kendimiz için kurallara uymaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Inter maçında kadroda yer alan Rugani maç sonunda çekilen galibiyet fotoğrafında Merih Demiral'ın hemen arkasında poz vermişti.

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