Ruffles kadın futbolunu destekliyor

Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun yiyecek grubu markalarından Ruffles kadın futbolu ve kadınların futbol aracılığı ile güçlenmesi için kolları sıvadı. Ruffles, Migros ve Kızlar Sahada iş birliği ile bini aşkın kadına ve gence online etkinliklerle ulaşacak. 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında Migros’tan alınan her Ruffles paketi Kızlar Sahada iş birliğiyle kadın futboluna desteğe dönüşecek. Projenin en büyük destekçisi Ruffles’ın marka yüzü milli futbolcu Cengiz Ünder…