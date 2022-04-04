Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen Barcelona, son olarak Chelsea'nın 29 yaşındaki defans oyuncusuna yöneldi.

İspanya basınında yer alan habere göre Rüdiger, brüt yaklaşık 14 milyon Euro'ya tekabül eden 7 milyon Euro yıllık net maaş talep ettiği iddia edildi.

Yönetimin ücreti fazla bulduğu ve takımın menajeri olan Xavi ile yeniden görüşüleceği çıkan haberler arasında.

Bu sezon Chelsea ile Premier Lig'de 27 maça çıkan Rüdiger, 3 gol atıp 2 asist yaptı.