Rüdiger’in Real Madrid’den talebi 55 milyon euro!

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Chelsea’nin Alman stoperi Antonio Rüdiger’e olan yoğun ilgi devam ediyor. Chelsea’nin sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürdüğü sırada kulübün yaşadığı sorunlar sonrası mali işlemlerin durdurulmasıyla bu görüşmeler tıkanmıştı. Marca’nın haberine göre bu gelişme sonrası Real Madrid’in oyuncunun transferini bitirmek için devreye girdi ve oyuncunun menajeriyle görüştü.

29 yaşındaki stoperin bu görüşmelerde Real Madrid’den 4 yıllık sözleşme için 55 milyon euro istediği belirtilirken, bu fiyatı uçuk bulan Real Madrid oyuncuya bu şartlarda sözleşme imzalayamayacaklarını ifade etse de pazarlıkları devam ettiriyor.

Real Madrid menajeri Carlo Ancelotti’nin sol bekte Ferland Mendy’nin performansından memnun olmadığı ve bu bölgeye transfer istediği bilinirken, Rüdiger’in takıma kazandırıldığı takdirde onu stoper bölgesinde oynatarak David Alaba’yı yeniden sol bek pozisyonunda değerlendirebileceği öğrenildi.

Antonio Rüdiger bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 47 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.