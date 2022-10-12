Rüdiger kanlar içinde kaldı, Real Madrid tur biletini kaptı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. haftasında deplasmanda Shakhtar Donetsk'le karşılaştı. Polonya'da Municipal Stadı'nda oynanan ve İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yönettiği 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Rüdiger'e 20 dikiş

Shakhtar'ın 46. dakikada Oleksandr Zubkov ile bulduğu gole 90+5. dakikada Antonio Rüdiger ile yanıt veren Real, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Attığı gol sırasında Shakhtar kalecisi Trubin'le çarpışan ve alnı açılan Rüdiger'e 20 dikiş atıldığı ifade edildi.

Son 16'ya kalmayı garantiledi

Bu sonucun ardından 10 puanla liderliğini sürdüren Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Çok kritik 3 puanı uzatma dakikalarında kaçıran ve 1 puana razı olan Igor Jovicevic'li Shakhtar ise 5 puanla 3. sırada haftayı tamamladı.









Grupta oynanan diğer maçta RB Leipzig, deplasmanda Celtic'i 2-0'la geçti, 6 puanla 2. sıraya yerleşti. İskoç ekibi ise 1 puanla son sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 5. haftada RB Leipzig-Real Madrid ve Celtic-Shakhtar Donetsk maçları oynanacak.









UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlar ve alınan skorlar şöyle:

Kopenhag - Manchester City: 0-0

Maccabi Haifa - Juventus: 2-0

Dinamo Zagreb - Salzburg: 1-1

Milan - Chelsea: 0-2

Celtic - Leipzig: 0-2

Shakhtar Donetsk - Real Madrid: 1-1

Borussia Dortmund - Sevilla: 1-1

Paris Saint-Germain - Benfica: 1-1