Olimpik Marsilya'nın teknik direktörü Rudi Garcia, takımının Ligue 1'de Reims ile karşılaşacağı mücadele öncesinde Kostas Mitroglou transferini yorumladı.

Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kiraladığı oyuncu hakkında oldukça çarpıcı tespitlerde bulunan 54 yaşındaki Fransız teknik adam şunları kaydetti:

"En mantıklı karar"

"Kostas'ın ayrılması en mantıklı karardı. O, Balotelli'yle aynı profilde bir oyuncu. Dolayısıyla gitmesi, daha mantıklıydı. Geçen sezon çok faydalıydı ama bu sezon daha kötü bir performans sergiledi.

Şu an takımdaki her oyuncunun en iyisini vermesi gerekiyor ve Kostas da bence son aylarda bu ihtiyacın kurbanı oldu."

"Koşmaz ve defansa gelmez"

"Kostas, koşan ve savunma yapan bir oyuncu değil. Topla buluşması ve son vuruşu yapacak güvene sahip olması gerekiyor. Son aylarda çok az oynadı. Antrenmanlarda ve sahada formayı ıslatan oyunculara ihtiyacımız vardı."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler