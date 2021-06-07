Ruben Neves için Arsenal de devrede

Önümüzdeki sezon İngiltere Premier Lig'de ilk 4 hedefi olan Arsenal, Wolverhampton'ın Portekizli yıldızı Ruben Neves için devreye girdi. Ruben Neves ile Carlo Ancelotti'nin isteği üzerine Real Madrid'in de ilgilendiği belirtilmekteydi.

Arsenal'de menajer Mikel Arteta, orta sahaya Ruben Neves'in takviyesini isterken The Times'a göre oyuncu için kulübü Wolverhampton ile görüşmelere de başlandı.

Wolverhampton ile Haziran 2023'e kadar kontratı olmasına rağmen Ruben Neves'in bu yaz 40 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.