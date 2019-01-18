Chelsea'de forma giyen İngiliz orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek'in eşcinsel olduğuna yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Sosyal medya platformu Twitter'da iyice yayılan iddialar üzerine 22 yaşındaki oyuncu, bir açıklama yayımlamak zorunda kaldı.

Homoseksüel olduğunu açıklayacağı öne sürülen genç yıldız, Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir oyuncu eşcinsel olduğunu açıklayabilir ve benim büyük desteğim ve saygımı kazanır. Ancak benle ilgili iddialar doğru değil."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler