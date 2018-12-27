UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Galatasaray'la kozlarını paylaşacak olan Benfica'nın stoperlerinden Ruben Dias, Sarı Kırmızılılar'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Benfica'nın resmi internet sitesine konuşan 21 yaşındaki Portekizli stoper, tek hedeflerinin Cim Bom'u yenmek olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Galatasaray'ı geçemezsek bir sonraki maçı düşünemeyiz. Galatasaray, çok güçlü bir rakip. Türkiye'deki atmosferi bu sezonun başında oynadığımız Fenerbahçe maçından biliyoruz.

Bizi zorlukların beklediği açık. Karşımızda güçlü bir rakip olacak. Dolayısıyla hedefimize ulaşmak ve turu geçmek için en iyi seviyemizde olmak zorundayız."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler