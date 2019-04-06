Royal Youth’u yenen SuperMassive finale yükseldi

Finale çıkan ekibi 5. maç belirledi. Beş maçlık seriye iyi başlayan SUP oldu. Ekip serideki ilk iki maçı kazanarak büyük bir avantaj elde etti. Özellikle serinin ilk maçında GBM’in Zed ve Wolf’un Blitzcrank tercihleri yarı final mücadelesinin heyecanlı geçeceğinin habercisiydi. Nitekim takımlar yarı final mücadelesinde uzun zamandır görmediğimiz heyecanlı ve çekişmeli maçlar izletti.

Royal Youth kötü başladı ama geri dönmeyi başardı!

Royal ise seriye çok kötü başladı. İlk iki maçı kaybettikten sonra mental olarak da geriye düşmesi beklenen ekip, tam tersine 3. maça daha odaklanmış bir şekilde başladı. Önceki maçlarda baron savaşlarında yaptıkları hatalarla maçı SuperMassive’e veren ekip, 3. maçta doğru kararlar alan ve hamleleri yapan taraf olunca, maçı kazanmayı başardı. Moralini yeniden toplayan Royal Youth, serinin 4. maçını da kazanmayı başardı. Bu sonuçla beraber finale yükselen takımı son maç belirledi.

Stomaged: “4. maçı benim yüzümden kaybettik.”

5. maça da iyi başlayan Royal, yine bir baron savaşında rakibine üstünlüğü kaptırdı. Bu andan itibaren maçın tüm kontrolünü eline alan SuperMassive, yaptığı her hamle ile maçı bitirmeye bir adım daha yaklaştı. Maçın sonucunu da fabFabulous’un tek başına yaptığı ayrık ittirme sonucunda belirlediler.

Stomaged maçtan sonra verdiği röportajda ilk iki maç çok iyi oynadıklarını ancak daha sonra kötü oynadıklarını belirtti. Özellikle 4. maçta kendisinin yüzünden maçı kaybettiklerini belirten deneyimli ormancı, Royal Youth serisi için “Daha fazla alt koridora oynayabilirdim.” dedi. (Playerbros)