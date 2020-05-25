Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yer alan takımlardan biri olan Royal Youth hakkında çıkan haberlere resmi bir açıklama geldi. Riot Games, takımın 21 Mayıs 2020 itibariyle takım üyelerine karşı sorumluluklarını yerine getirdiği ve uzlaşma sağladığını bildirdi. Bu gelişme ile birlikte Royal Youth yeni sezonda ligdeki yerini alacak.

İşte Royal Youth ile ilgili yapılan açıklama:

Royal Youth’un 21 Mayıs 2020 itibariyle takım üyelerine karşı sorumluluklarını yerine getirdiği ve uzlaşma sağladığı tespit edilmiştir. Royal Youth 2020 Yaz Mevsimi’ne katılım sağlayacaktır.

3 Mayıs 2020 tarihinde yayımladığımız makalede Royal Youth’un VFŞL Katılım Sözleşmesi ihlaliyle ilgili atacağımız adımlardan söz etmiştik. Yaptığımız araştırma sonucunda Royal Youth’un 21 Mayıs 2020 itibariyle, takım üyelerine karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini ve onlarla uzlaşma sağladığını tespit ettik.

Royal Youth 2020 Yaz Mevsimi’nde yer alacak, 2020 Yaz Mevsimi 10 takımın katılımıyla gerçekleşecektir.