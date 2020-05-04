Riot Games tarafından yapılan son açıklamaya göre Royal Youth ekibi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne dahil olurken imzaladığı sözleşmeyi, takım üyelerine karşı yapması gereken ödemeleri yapmadığı veya geciktirdiği için ihlal etmiş oldu.

Riot Games bu ihlal konularını tespit ettiklerini ve belirli aralıklarla gerekli uyarıların yapıldığını paylaştığı açıklamada açıkça belirtti. Ayrıca şirket, “Ligde yer alan takımların ve takım üyelerinin haklarını gözetmek en önemli sorumluluklarımız arasındadır.” sözleri ile oyunculara desteğini gösterdi.

Açıklamada belirtilene göre Royal Youth ekibinin 2020 Yaz Mevsimi’ne Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde devam edebilmesi için geciken veya geçmişten bugüne biriken bütün oyuncu ödemelerini, 25 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Royal Youth yönetiminden henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.