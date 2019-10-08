Temsilcimiz Royal Youth, Clutch Gaming’e 3-0 mağlup olarak 2019 Dünya Şampiyonası macerasını noktaladı.

2019 Dünya Şampiyonası, Almanya’nın Berlin şehrinde oynanıyor. Türkiye Büyük Finali’nin kazananı Royal Youth, Şampiyonluk Ligi’nin temsilcisi olarak turnuvaya yer aldı.

Şampiyonaya Ön Eleme Aşaması’ndan başlayan temsilcimiz, grup aşamasında LCK’den DAMWON Gaming ve CBLoL’den Flamengo eSports ile eşleşti. RYL turnuvaya oldukça formsuz başladı ve sahne aldığı ilk günü 0 galibiyet, 2 mağlubiyet ile tamamladı.

5 Ekim tarihinde bir kez daha Vadi’ye inen temsilcimiz, DAMWON Gaming’e bir kez daha mağlup olsa da Flamengo eSports’u üst üste iki defa mağlup etmeyi başararak adını bir üst tura yazdırdı. RYL’nin bir üst turdaki rakibi LCS temsilcisi Clutch Gaming oldu.

RYL karşılaşmasına kadar CG, turnuvada istenileni verememiş ve hatta grup aşamasında elenmenin eşiğine gelmişti. Ancak istedikleri performansı RYL maçında göstermeyi başardılar. Rumble oyunlarıyla ün salan CG’nin Koreli yıldız üst koridoru Huni’ye karşı RYL iki karşılaşmada da bu şampiyonu yasaklamadı. Böylelikle Huni, şampiyonada ilk defa Rumble oynama fırsatı buldu. Gösterdiği üstün performans ile Huni, takımına ilk iki maçı kazandırmayı başardı.

Royal Youth’un en büyük silahı olan Closer ise ilk iki oyuna etki edecek fırsatı yakalayamadı. Erken dakikalarda CG oyuncuları Closer’ı kendi ormanında oldukça rahatsız etti. Closer, fark yaratacak fırsatı hiç bulamadı. Serinin son oyununda da aradığımız galibiyet gelmedi ve Clutch Gaming seriyi 3-0 kazanarak 2019 Dünya Şampiyonası’nda Grup Aşaması’na yükseldi.

Günün diğer karşılaşmasında kazanan ise, Lowkey Esports’u mağlup eden DAMWON Gaming oldu. Ön Eleme Aşaması maçları 8 Ekim Çarşamba günü tamamlanacak. Ön Eleme Aşaması’ndan gelen 4 takımın belirlenmesiyle birlikte de Grup Aşaması eşleşmeleri belli olacak. Grup Aşaması maçları 12 Ekim Cumartesi günü başlayacak.