Royal Hastanesi Bandırmaspor transferi kapattı

''TRANSFERLERİN YÜZDE 95'İNİ SEZON ÖNCESİ KAMPINA YETİŞTİRDİK''

Transferde hedefledikleri noktaya ulaştıklarını belirten Göçmez, ''Önce hocamız Mustafa Gürsel ile anlaşıp, takımın başına getirdik. Ardından transferlerin yüzde 95'ini sezon öncesi kampına yetiştirdik. Genç ve dinamik bir takım kurduk. Yaş ortalaması 26 olan bir takıma sahibiz. Sezona da galibiyetle başladık. Bundan sonra artık söz sırası teknik heyet ve oyuncularda'' dedi.

Bandırmaspor sezonun ikinci haftasında 22 Ağustos Pazar günü sahasında Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.

DHA