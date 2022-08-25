Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek. Turuncu-Lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan ilk maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Başakşehir kazanması durumunda tur atlayacak, berabere kalırsa müsabaka uzatmaya gidecek. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Manuel Schuettengruber görev alacak. Schuettengruber’in yardımcıları Roland Brandner ile Robert Steinacher olacak.

Özil var, Traore yok

Teknik direktör Emre Belözoğlu müsabakadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. İstanbul ekibinde herhangi bir eksik bulunmazken UEFA listesine dahil edilen takımın dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil de kadroda şans bekleyecek. Yeni transfer Traore ise bu eşleşmenin listesinde yer almıyor.

Royal Antwerp-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bosuil Stadı'nda oynanacak Royal Antwerp-Başakşehir maçı bugün TSİ 21.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Royal Antwerp-Başakşehir ilk 11'ler:

Royal Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Nainggolan, Yusuf, Miyoshi, Ekkelenkamp, Frey

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka