Royal Antwerp-Başakşehir maçı (CANLI)

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda Belçika takımı Antwerp ile mücadele ediyor. Turuncu-Lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan ilk maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Başakşehir kazanması durumunda tur atlayacak, berabere kalırsa müsabaka uzatmaya gidecek. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Manuel Schuettengruber görev alıyor. Schuettengruber’in yardımcıları Roland Brandner ile Robert Steinacher üstleniyor.





Başakşehir, 8. dakikada Berkay Özcan'ın attığı golle deplasmanda öne geçti. 0-1

Royal Antwerp-Başakşehir maçı hangi kanalda?

Bosuil Stadı'nda oynanan Royal Antwerp-Başakşehir maçı TSİ 21.45'te başladı. TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Royal Antwerp-Başakşehir ilk 11'ler:

Royal Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Nainggolan, Yusuf, Miyoshi, Ekkelenkamp, Frey

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka