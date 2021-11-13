İngiltere - Arnavutluk maçı sonrası ITV’deki maç sonu programında Roy Keane, İngiliz stoperi eleştirirken ‘’Bence ellerini kulaklarına götürerek yaptığı hareket utanç verici. Orada gol atarak kendilerini eleştirenlere cevap verdiğini sanıyor. Son birkaç aydır Manchester United için tam bir yüz karası’’ ifadesini kullandı.

Maç sonu konuşan Maguire ise gol sevincinde kimseyi hedef almadığını belirtirken ‘’Ülkem için gol atmak harika bir his. Gol sevincinde içimden geleni yaptım. Hiç kimseyi hedef almadım. Ben Manchester United kaptanıyım. Takım iyi gitmediğinde eleştirilmem çok normal.’’ dedi.