Ada futbolunun efsane isimlerinden Roy Keane, yorumculuk kariyerinde yaptığı sert yorumlarla dikkat çekerken bu kez hedefinde Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero vardı. Diz sakatlığından kurtulmasına rağmen Liverpool maçında riske atılmayan oyuncunun kendisine iyi bakmadığını belirtti.

Manchester City, son haftalarda Agüero'dan faydalanamıyor. Roy Keane, Arjantinli oyuncunun sakatlık sürecinden son derece kilolu döndüğünü belirtti.

Sky Sports'ta yorumlarda bulunan Roy Keane, "Agüero, geri döndüğünde son derece kilolu görünüyordu. Kim bilir kaç beden şort giyiyor. Gerçekten çok kilolu görünüyordu" ifadelerini kullandı.