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Roy Keane'den Agüero'ya 'kilolu' eleştirisi

Ada futbolunun efsane isimlerinden Roy Keane, Liverpool maçını hazır olmadığı için kaçıran Sergio Agüero'nun kendisine iyi bakmadığı ve sakatlık sürecinde kilo aldığı için eleştirilerde bulundu.

09 Kasım 2020, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Roy Keane'den Agüero'ya 'kilolu' eleştirisi

Ada futbolunun efsane isimlerinden Roy Keane, yorumculuk kariyerinde yaptığı sert yorumlarla dikkat çekerken bu kez hedefinde Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero vardı. Diz sakatlığından kurtulmasına rağmen Liverpool maçında riske atılmayan oyuncunun kendisine iyi bakmadığını belirtti. 

Manchester City, son haftalarda Agüero'dan faydalanamıyor. Roy Keane, Arjantinli oyuncunun sakatlık sürecinden son derece kilolu döndüğünü belirtti. 

Sky Sports'ta yorumlarda bulunan Roy Keane, "Agüero, geri döndüğünde son derece kilolu görünüyordu. Kim bilir kaç beden şort giyiyor. Gerçekten çok kilolu görünüyordu" ifadelerini kullandı. 

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