Roy Keane: İspanya, Mohamed Salah için bir seçenek olabilir

Liverpool'da Mohamed Salah'ın durumu belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Mısırlı yıldızın ismi birçok Avrupa devi ile anılırken konuya ilişkin bir açıklama da Roy Keane'den geldi.

Salah'ın henüz sözleşme uzatmamış olmasının sadece para ile alakalı olmayabileceğini belirten Keane, "Bu, yeni bir deneyim ile ilgili olabilir. Bunun sadece parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Paradan bağımsız olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah'ın ismi İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid ile de anılırken Roy Keane, "Daha önce de başka ülkelerde oynadı. Yeni bir deneyim istiyorsa İspanya'nın kesinlikle onun için bir seçenek olacağını düşünüyorum" dedi.