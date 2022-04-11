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Roy Keane: İspanya, Mohamed Salah için bir seçenek olabilir

Ada futbolunun efsane isimlerinden Roy Keane, Liverpool ile henüz sözleşme uzatmayan Mohamed Salah için İspanya'ya gitmenin bir seçenek olabileceğini belirtti.

11 Nisan 2022, Pazartesi 15:21 Son Güncelleme:
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Roy Keane: İspanya, Mohamed Salah için bir seçenek olabilir

Liverpool'da Mohamed Salah'ın durumu belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Mısırlı yıldızın ismi birçok Avrupa devi ile anılırken konuya ilişkin bir açıklama da Roy Keane'den geldi. 

Salah'ın henüz sözleşme uzatmamış olmasının sadece para ile alakalı olmayabileceğini belirten Keane, "Bu, yeni bir deneyim ile ilgili olabilir. Bunun sadece parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Paradan bağımsız olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. 

Mohamed Salah'ın ismi İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid ile de anılırken Roy Keane, "Daha önce de başka ülkelerde oynadı. Yeni bir deneyim istiyorsa İspanya'nın kesinlikle onun için bir seçenek olacağını düşünüyorum" dedi. 

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