Roy Keane eski kulübüne yeşil ışık yaktı
Manchester United ve İrlanda Cumhuriyeti'nin efsane futbolcusu Roy Keane, İskoç ekibi Glasgoz Celtic'i çalıştırmak istediğini dile getirdi. 49 yaşındaki futbol adamı, 2006 yılında kısa bir dönem Celtic forması da giymişti.
Manchester United ve İrlanda Cumhuriyeti'nin efsane futbolcusu Roy Keane, gözünü Glasgow Celtic'in teknik direktörlüğüne dikti. 49 yaşındaki futbol adamı, İskoç ekibinin başında görev almak istediğini söyledi.
Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Roy Keane, teknik direktörlük kariyerinde İngiltere'de Ipswich ve Sunderland'i çalıştırırken 2013-2018 yılları arasında 5 yıl İrlanda Cumhuriyeti'nin yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.
17 yıllık kariyerinin 13 yılını Manchester United'da geçiren Keane, 2006 yılında 6 aylığına Celtic'te forma giymişti.