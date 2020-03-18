İngiltere'de hükümetin corona virüsü önlemleri çerçevesinde aldığı yeni kararlar sonucunda futbol dünyasının da etkilenmesi söz konusu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 70 yaş üstü vatandaşlarının temastan ve sosyal hayattan kaçınmalarını belirtmişti. Sağlık Bakanı Matt Hancock da yaşı ilerlemiş insanların evde kalmaları tavsiyesine uyarak corona virüsten korunmaları gerektiğini belirtmişti.

Bu gelişmeler sonrası 72 yaşında Premier Lig'in en yaşlı teknik direktörü konumundaki Roy Hodgson'ın takımı ile çalışma ihtimali riske girdi.

Crystal Palace henüz salgına karşı ciddi bir önlem planı açıklamamış olsa da Covid-19 için en riskli yaş grubuna giren Roy Hodgson'ın kendini izole ederek evinde dinlenmesi gerekebileceği aktarıldı.