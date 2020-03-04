Rövanş zamanı

UEFA’nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu UEFA Uluslar Ligi’nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, dün Hollanda’nın Başkent’i Amsterdam’da çekildi. Kuraya Lig B kategorisinde 3. torbadan giren A Milli Takımımız, burada Grup 3’te birinci torbadan geçen sezon da aynı grupta yer aldığı Rusya, ikinci torbadan Sırbistan ve son torbadan da Macaristan’la eşleşti. Teknik direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 finallerine direkt katılarak çıkışa geçen Milliler, daha önce Uluslar Ligi’nde 3 takımlı B Ligi Grup 2’de Rusya ve İsveç’in yer aldığı grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sonuncu olmuştu. Rusya’ya sahasında 2-1, deplasmanda 2-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, böylece rakibinden rövanşı alma fırsatını da yakaladı. Milliler, ilk maçını Eylül 2020’nin ilk haftasında, grupta 6. ve son maçını Kasım ortasında oynayacak.

Maç Takvimi

1.Hafta: 3-5 Eylül 2020

2.Hafta: 6-8 Eylül 2020

3.Hafta: 8-10 Ekim 2020

4.Hafta: 11-13 Ekim 2020

5.Hafta: 12-14 Kasım 2020

6.Hafta: 15-17 Kasım 2020

Play-Off: 24, 25, 28,

29 Mart 2022

Final: 2, 3, 6 Haziran 2021

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Rusya

Özellikle ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rusya, 2016’dan beri takımın başında olan Stanislav Cherchesov yönetiminde istikrarlı bir performans sergiliyor. 2018’de çeyrek finali gören ve EURO 2020 elemelerinde de I Grubu’nda Belçika’nın ardından ikinci olarak adını finallere yazdıran Ruslar’da Antalya’da forma giyen Kudryashov’un yanı sıra yıldız olarak sağ bek Mario Fernandes, orta alanda Lokomotiv Moskova’dan Aleksey Miranchuk ve Zenit’ten forvet Artem Dzyuba’yı gösterebiliriz.

Sırbistan

Yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen Sırbistan, EURO 2020 elemelerinde B Grubu’nda lider Ukrayna ve ikinci portekiz’in ardından 3. olarak finallere buradan gidememişti. Ancak Sırbistan, Uluslar Ligi’nde C Ligi 4.

Grup’ta lider olarak EURO 2020 için play-Off oynama şansını elde etmişti. Geçen yıl takımın başına gelen Ljubisa Tumbakovic’in kadrosunda Beşiktaş’tan Adem Ljajic yer alıyor. Sırplar’ın en büyük yıldızı orta alanda Sergej Milinkovic-Savic. Onunla birlikte savunmada Kolarov, Milenkovic, orta alanda Milivojevic, kanatta Tadic ve forvette Mitrovic de son derece tehlikeli oyuncular.

Macaristan

Avrupa futbolunda uzun süredir başarı bekleyen Macaristan, EURO 2020 elemelerinde E Grubu’nu 4. sırada bitirdi. Ancak Uluslar Ligi C Ligi Grup 2’de ikinci olarak finaller için tıpkı Sırplar gibi EURO 2020 için play-Off şansı elde eden Macarlar’ın başında 2018’den beri Marco Rossi yer alıyor. Macaristan’ın kadrosunda iki önemli isim bulunuyor ve ikisi de Almanya’da RB Leipzig’de forma giyiyor. Geçmişte Bursaspor’da oynamış Balazs Dzsudzsak’ın hâlâ oynadığı ekipte Leipzig’ten kaleci peter Gulacsi ile gelecek vaat eden 19 yaşındakikanat oyuncusu Dominik Szoboszlai, dikkat edilmesi gereken oyuncular.