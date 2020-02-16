Rövanş zamanı

İlk 5 haftada sadece Yeni Malatya’yı mağlup eden Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında bu maçlarda bambaşka bir performans sergiledi. Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle Malatya karşılaşması ertelenirken Fırtına, Paşa’yı 6-0, Fenerbahçe’yi 2-1, Gençlerbirliği’ni de 2-0 devirdi.

Hesap kapatıyor

3 takımla hesabını tek tek kapatan Bordo-Mavililer’in sıradaki hedefi Sivas. Karadeniz devi, Yiğidolar’ı devirerek hem hesabı kapatmayı hem de Kırmızı-Beyazlılar’dan liderliği almayı hedefliyor. Bu doğrultuda Fırtına tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.