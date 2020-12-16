Rousaud: Messi’nin maaşı çok

Koronavirüs sebebiyle kulübün 100 bini aşkın üyesi, Nou Camp Stadı’nın yanı sıra Başkent Madrid’le birlikte 10 farklı yerde aynı gün oy kullanacak. Başkan adaylarından Emili Rousaud, ayda 8.2 milyon Euro kazanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için “Onun maaşını bu şartlarda karşılamamız mümkün değil. Seçilirsek, ona cazip bir teklifte bulunacağız” dedi. Bu arada Barça’da oyuncu ücretlerinde toplamdaki 122 milyon Euro’luk kesintinin, 4 yıl içerisinde taksitlerle iade edileceği öğrenildi.