Rota Belhanda’ya tekrar dönebilir!

Ara transferde Suudi Arabistan’a gidişine izin verilmeyen Faslı yıldız, 5 milyon Euro yıllık ücret karşılığında anlaşma sağlamıştı. Daha önce 9 milyon Euro’luk bonservis teklifi alan Belhanda için Araplar 11 milyon Euro’ya kadar çıkmıştı. Belhanda’nın kaderi şu an için Diagne’ye bağlı gibi görünüyor.

Diagne’yi ikna işi yönetime kaldı

Geçtiğimiz gün Galatasaray’dan gitmesi yönünde gelen baskılara karşı isyan eden Mbaye Diagne, “Burada kalıyorum” mesajı vermişti. Şu sıralar Senegal Milli Takımı’yla Afrika Kupası’nda mücadele eden tecrübeli futbolcuyu ikna etme görevi yine yönetime düştü. Teknik heyetin gözden çıkardığı Diagne ile bir görüşme yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, konuyu huzursuzluk yaşanmadan tatlıya bağlamak istiyor. Diagne’nin Arap kulüpleriyle bağlarını henüz koparmadığı da gelen haberler arasında.