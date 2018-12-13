UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Malmö'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından maçı değerlendiren İsveç ekibinin teknik direktörü Uwe Rösler, "Görevimizi tamamladık. Bunun için gelmiştik, misyonumuzu tamamladık. Zor maç oldu, bekliyorduk. Beşiktaş'ın son 4 maçını izlemiştik. İlk 20 dakikada baskılı oynadık, ikinci 20 dakikada da baskılı oynadık. 2-0 yapamadık ama sonuç olarak 1-0 ile kazanmış olduk. Çok zor bir maç geçti. Önümüzde bir tatilimiz var ve bu motivasyonla tatilimizi tamamlayacağız" dedi.

"MALMÖ OLARAK BEKLENMEYENİ BAŞARDIK"

Galibiyeti vefat eden başkanları Hakan Jeppsson'a adadığını belirten Rösler, beklenmeyeni başardıklarını söyledi. Rösler, "Çok duygusal bir dönem benim için. Başkanımızı kaybettik 4 gün önce. Bana bu şansı veren kişiydi, bana güvendi. Galibiyeti ona adıyorum, görüyordur ve mutlu oluyordur. Buraya gelmeden önce oyuncularıma güveniyordum. Biliyordum yapacaklarını. Büyük konsantrasyonla geldik. Malmö olarak beklenmeyeni başardık ve çok mutluyuz. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

"QUARESMA'NIN KARTINDAN SONRA RAHATLADIK"

Karşılaşmanın 65'inci dakikasında Ricardo Quaresma'nın kırmızı kart ile oyundan atılmasının ardından rahatladıklarını söyleyen Rösler, "Quaresma önemli bir futbolcu. Çok yetenekli. Sık sık kanat değiştirdi, kontrol etmeye çalıştık onu. Sağ kanattayken tutması çok zordu. Önemli bir oyuncu. Quaresma'nın kartından sonra skoru tutmayı başardık. Kalecimiz çok başarılıydı" şeklinde konuştu.