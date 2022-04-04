Süper Lig 31. haftasında Lider Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Bol pozisyonların olduğu ve penaltının kaçtığı karşılaşmada kazanan taraf olmadı. 1-1 biten maçtan hemen sonra Siyah-Beyazlıların oyuncusu Valentin Rosier açıklamalarda bulundu. Yıldız ismin maç sonunda yaptığı Aboubakar göndermesi ise çok konuşuldu

ISMAEL İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçıyla birlikte ilk kez takımının başında sahaya çıktı. Abdullah Avcı ile müsabaka öncesi tokalaşan Fransız çalıştırıcı, meslektaşına başarılar diledi.

BATSHUAYI PENALTIYI KAÇIRDI

Karşılaşmada dakikalar 67'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük tereddüt etmeden penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Michy Batshuayi, 69'uncu dakikada topu direğe nişanladı.

ROSIER'DEN ABOUBKAR PAYLAŞIMI

Fransız futbolcu, Instagram hesabının hikaye bölümünden geçen sezonki takım arkadaşı Aboubakar’ın fotoğrafını paylaştı. Rosier’in bu hareketi, karşılaşmada penaltı kaçıran Batshuayi’ye bir gönderme olarak yorumlandı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Beşiktaşlı futbolcu bir süre sonra paylaşımı kaldırdı. Rosier'in bu harketi siyah-beyazlı camiada çok konuşuldu. (Skorer)