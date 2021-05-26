Kara Kartal’ın Sporting’den takıma kazandırmak için yoğun mesai içerisinde bulunduğu 24 yaşındaki sağ bek, “Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim çok iyi bir teknik adam. Ancak gelecek sezon için onun takım planlarında olduğunu sanmıyorum. Bu sezon şampiyon oldular ve iyi tanımlanmış bir kadroları var. Henüz onlarla konuşmadım, ancak başka bir kulüp bulamazsam veya Beşiktaş ile anlaşma yapmadıysam oraya geri dönmem hala mümkün” dedi.

Kapıları kapattı...

Türkiye’de büyük bir kulüpten diğerine transfer olmanın normal olduğunu belirten tecrübeli sağ bek, “Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine geçiyor. Ama farklı bir zihniyetle eğitildim, bu yüzden şahsen başka bir Türk kulübüne imza atarsam taraftarlara ihanet etmiş gibi hissederdim. Bugün bana hayal bile edilemez geliyor, Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum” diye konuştu.

‘Farklı teklifler bekliyorum’

Valentin Rosier, hayalinin Premier Lig’te oynamak olduğunu belirterek, “Benim için İngiltere’de iyi olduğunu kanıtlarsan, her yerde oynayabilirsin. Ama evet, bir kulüpte istikrar bulmak isterim. Sonrasında menajerlerim Beşiktaş ile uzun süredir görüşüyordu ama Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın garantisi ve şampiyonluktan önce bir karar vermek istemedim. Hâlâ farklı teklifleri görmeyi bekliyorum” ifadelerini kullandı.



