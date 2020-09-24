Rosenborg - Alanyaspor (CANLI)
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz tek maç üzerinden oynanan turda rakibini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Turu geçen takım bir üst turda Milan - Bodo Glimt maçının galibiyle ile eşleşecek. MAÇ BAŞLADI...
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç’in Rosenborg takımına konuk oluyor. Süper Lig’de geçen sezonu 5. bitiren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazandı. Temsilcimiz Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamıştı. Alanyaspor rakibini deplasmanda geçerek Play-Off turuna yükselmek istiyor.
MAÇ BAŞLADI!
Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjólfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Holse, Islamović, Adegbenro
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro.
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Rosenborg - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Lerkendal Stadı’nda saat 20.00’de başlayan müsabakayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver yönetiyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, TRT Spor’dan yayınlanıyor.
Kazanan taraf tur atlayacak
Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.
Turu geçerse muhtemel rakipler
Turuncu-yeşilli ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Slovenya’nın Mura takımıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor, bu karşılaşmaya sahasında çıkacak.