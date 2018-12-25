Derbiden sonra sadece 2 kez toplantı ve röportajlara katılan, Sivas maçı da dahil olmak üzere 6 kez sessiz kalan sarı-kırmızılılarda sırf bundan kaynaklı 300 bin lira cezanın bulunduğu belirtildi. Atiker Konyaspor karşılaşmasında bu nedenle 40 bin lirayla cezalandırılan Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından yine aynı bedeli ödedi. Çaykur Risespor karşısında bu para 60 bin liraya yükseldi. Medipol Başakşehir deplasmanında da susma hakkını kullanan Galatasaray’ın teknik heyetine yine 60 bin lira cezaya hükmedildi.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da suskun kaldıkları için bugün yeniden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan sarı-kırmızılılar bir kez daha para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

(Milliyet)