Röportaj protestosunun Galatasaray'a maliyeti 200 bin TL

Galatasaray’da susmanın faturası ağır oldu. Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan sonra yayıncı kuruluşa maç önü ve sonrası röportaj verilmemesi nedeniyle talimatlara aykırı hareketi ile basın toplantısına kimsenin katılmaması hep ceza olarak geri dönüyor.

25 Aralık 2018, Salı 08:42
- A +
Röportaj protestosunun Galatasaray'a maliyeti 200 bin TL

Derbiden sonra sadece 2 kez toplantı ve röportajlara katılan, Sivas maçı da dahil olmak üzere 6 kez sessiz kalan sarı-kırmızılılarda sırf bundan kaynaklı 300 bin lira cezanın bulunduğu belirtildi. Atiker Konyaspor karşılaşmasında bu nedenle 40 bin lirayla cezalandırılan Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından yine aynı bedeli ödedi. Çaykur Risespor karşısında bu para 60 bin liraya yükseldi. Medipol Başakşehir deplasmanında da susma hakkını kullanan Galatasaray’ın teknik heyetine yine 60 bin lira cezaya hükmedildi.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da suskun kaldıkları için bugün yeniden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan sarı-kırmızılılar bir kez daha para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

(Milliyet)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.