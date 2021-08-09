Derby County takımının teknik direktörü ünlü isim Wayne Rooney, Galatasaray 'ın da transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Kamil Jozwiak ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Kamil'e ilgi olduğunu ilk kez duydum"

İngiliz basınına konuşan Wayne Rooney, "Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın Kamil'e ilgisi olduğunu ilk kez duydum. Oyuncuların takımdan ayrılmasını göze alamayız ve her birine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon başında da adı Galatasaray ile anılan ancak Lech Poznan'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Derby County'ye transfer olan Kamil Jóźwiak, 41 maçta süre aldı. Jozwiak, Polonya A Milli Takımı'nda ise 17 maça çıktı ve 2 gol attı.



