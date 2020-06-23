Rooney: Ligi domine edebilir

Kariyerini Derby County’de sürdüren 34 yaşındaki Wayne Rooney’nin İngiliz The Times gazetesinde yer alan yazısında, “Jurgen Klopp, hiçbir takımın Manchester United gibi ligi domine edemeyeceğini söylüyor ama yanılıyor. Liverpool için basit bir yol var, Klopp’a bunu yapması için izin vermek” ifadelerini kullandı. Rooney ayrıca, “Manchester United’a, Alex Ferguson’un oyuncusu olmak için gitmek istemiştim. Liverpool dışındaki bir kulüpte Klopp için oynamak isterdim” yorumunu yaptı.