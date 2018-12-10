Snooker'ın efsanevi ismi Ronnie O'Sullivan, Birleşik Krallık Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.

Finalde Mark Allen ile kozlarını paylaşan İngiliz oyuncu, 2-1 geriye düştüğü sabah seansını 6-2'lik skorla önde geçti.

Barbican Centre'daki maçın akşam seansına da ilk frame'i kazanarak başlayan 43 yaşındaki efsane, rakibini 10-6'lık skorla mağlup ederek şampiyonadaki 7. zaferini elde etti.

O'Sullivan, böylece snooker'da "Triple Crown" olarak bilinen Üçlü Taç turnuvalarındaki 19. şampiyonluğuna ulaşarak Stephen Hendry'nin rekorunu da tarihe gömdü.

Birleşik Krallık'taki ilk kupasını 1993'te henüz 17 yaşındayken kaldıran O'Sullivan, böylece tam çeyrek asır sonra aynı turnuvayı kazanma başarısı gösterdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler