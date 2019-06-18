Rondon’da plase Fener ama...

Salomon Rondon’un transferi için birçok kulüp devreye girdi. Bahis sitelerine göre Venezuelalı golcüyü kadroya katma konusunda favori takımlar Roma ile geçtiğimiz sezon Rondon’u kiralayan Newcastle.

Bu iki kulübün ardından yıldız futbolcuyu transfer etme ihtimali en yüksek takım olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Sarı-Lacivertliler’in, 29 yaşındaki oyuncuyu cazip bir maaş teklifiyle ikna edebileceği belirtildi.

Bahis şirketlerinin bu tahminlerine rağmen West Bromwich’in 18 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi, Fenerbahçe için bu transferi zorlaştırıyor.