Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun topu çizgiyi geçmesine rağmen gol kararı vermeyen Hollandalı hakem Danny Makkelie, skandal pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınından A Bolo'ya konuşan Makkelie, "FIFA politikasına göre, söyleyebileceğim tek şey milli takımın teknik direktörü Fernando Santos ve Portekiz takımından olanlar için özür dilemektir. Hakem ekibi olarak, iyi kararlar vermek için her zaman çok çalışıyoruz" dedi.

Ronaldo çılgına dönmüştü

Portekiz'in 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta Ronaldo'nun 90+3'te attığı gol, topun tamamının çizgiyi geçmediği gerekçesiyle sayılmamıştı. Bu kararın ardından çılgına dönen Ronaldo, sinirden kaptanlık pazu bandını yere fırlatmıştı.







